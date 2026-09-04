Татарстан стал самым перспективным регионом России для трудоустройства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял первое место в рейтинге самых перспективных регионов России для трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года. В тройку лидеров также вошли Башкирия и Амурская область, следует из рейтинга hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.

Медианная предлагаемая зарплата в Татарстане составила 81,4 тыс. рублей, а уровень безработицы – 1,7%. При этом только 10,8% соискателей из республики рассматривали возможность трудоустройства в других регионах.

Второе место заняла Башкирия. Медианная предлагаемая зарплата в республике достигла 80,4 тыс. рублей, а уровень безработицы составил 1,6%. Искать работу за пределами региона были готовы 10,3% соискателей.

На третьем месте расположилась Амурская область. Среди трех регионов-лидеров там зафиксирован самый низкий уровень безработицы – 1,2%. Медианная предлагаемая зарплата при этом составила 97,6 тыс. рублей – больше, чем в Татарстане и Башкирии. Возможность трудоустройства в других регионах рассматривали 8,9% соискателей.

В пятерку наиболее перспективных для трудоустройства регионов России также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва расположилась на девятом месте.