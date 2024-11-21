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Татарстан стал самым инновационным регионом России в АПК
Татарстан стал лидером среди регионов России по внедрению инноваций в агропромышленный комплекс. Исследование проведено «Россельхозбанком».
Специалисты изучили показатели регионов по четырем параметрам: работе с молодыми кадрами, по мерам поддержки, существующим в отрасли, инновациям и производственной деятельности. Места распределялись в соответствии с полученными значениями на основании позиции экспертов — органов власти и организаций агропромышленного комплекса.
Первое место в рейтинге занял Татарстан, рейтинг которого составил 62,3%. В топ-3 также попали Новосибирская область с показателем 56,03% и Московская область — 54,9%.
Отмечается, что оценка республики связана с результатами показателей «Высокий уровень затрат на инновационную деятельность и уровень удельного веса инновационных товаров», «Готовность к сотрудничеству с институтами развития», «Реализация механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей» и ряда прочих.
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