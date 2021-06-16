Татарстан стал самым активным регионом по участию в нацпроекте «Производительность труда»

Татарстан получил награду в номинации «Самый активный регион» на третьем федеральном форуме «Производительность 360» за лучшие показатели среди регионов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра компетенций в сфере производительности труда РТ.

«Повышение производительности труда является основным резервом достижения цели, обозначенной в „Стратегии-2030“. Именно высокая производительность труда является основным показателем конкурентоспособности нашей экономики. Эта же задача Указом Президента России выведена на приоритетный уровень государства», — отметил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Всего по этому нацпроекту до 2024 года Татарстан должен привлечь 249 компаний. На данный момент этот показатель выполнен почти на половину — его участниками стали 119 предприятий РТ. Татарстан выполняет показатели с опережением. К примеру, обучение основам бережливого производства прошли в 1,5 раза больше человек, чем планировалось, подчеркнули в пресс-службе.

Форум «Производительность 360» — одна из главных площадок в России для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Мероприятие прошло с 15 по 16 июня 2021 в Нижнем Новгороде.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для непрерывного роста производительности труда в стране. Для этого разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, внедрение онлайн-сервисов в цифровую экосистему предприятия национального проекта, а также формирование движения рационализаторов с привлечением специалистов и инфраструктуры WorldSkills.