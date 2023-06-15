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Татарстан стал регионом с наивысшим уровнем трудоустройства выпускников СПО
Татарстан стал лидером среди регионов России по трудоустройству выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в 2021 году. Показатель составил 85,06%. Об этом говорится в докладе, подготовленном Правительством РФ.
Вслед за ним расположились Коми (81,78%), Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 84,57% и 83,68% и Санкт-Петербург (83,82%).
«Наиболее востребованы выпускники следующих программ СПО: Химическая технология неорганических веществ (94,26 %), Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (93,88 %), Специальное дошкольное образование (93,10 %), Библиотековедение (92,50 %), Медицинская оптика (92,48 %), Медико-профилактическое дело (92,34 %), Химическая технология органических веществ (91,82 %), Технология аналитического контроля химических соединений (91,78 %)», — отмечается в документе.
В целом по стране трудоустроено 76,36% выпускников программ СПО 2021 года и 62,27% — 2022-го за исключением тех, кто продолжил обучение.
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