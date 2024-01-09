Татарстан стал регионом-лидером по ликвидированным свалкам в 2023 году

Ликвидация свалки в Азнакаевском районе, ноябрь 2023 года

Фото: Минэкологии Татарстана

В 2023 году Татарстан занял первое место по ликвидации незаконных свалок на землях сельхозназначения. За это время в регионе устранено 163 свалки, сообщает Россельхознадзор.

По стране было выявлено 1 945 мест складирования отходов общей площадью более 1 тыс. гектаров. 1 125 свалок удалось ликвидировать.

«Большая их часть выявляется инспекторами, и землепользователям объявляются предостережения о необходимости устранить свалку. В случае игнорирования проблемы виновные лица привлекаются к административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

432 замусоренные территории расположены на землях, принадлежащих органам местного самоуправления. Ликвидировано 264 из них.