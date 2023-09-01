Татарстан стал пятым в списке популярных направлений путешествий для российских туристов

Фото: пресс-служба МТС

Летом 2023 года приток туристов в Татарстан увеличился на 12% по сравнению с летним периодом прошлого года. Благодаря этому республика сместила Тверскую область и стала пятой в списке популярных направлений путешествий для российских туристов. Такие цифры, проанализированные на базе данных Big Data, приводит сервис бронирования отелей МТС Travel.

В топ популярных направлений у туристов этим летом помимо Татарстана традиционно вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская область, где турпоток формируют в том числе путешественники на Черное море. Суммарно на них приходится почти треть (31%) от всего летнего турпотока по стране. В прошлом году в пятерку лидеров входила Тверская область, которую в этом году Татарстан сместил в рейтинге на шестую позицию.

Эксперты отмечают и общий рост турпоездок по стране. Так, летом этого года россияне совершили на 7% больше туристических поездок по РФ, чем годом ранее. Аналитики МТС отметили, что абсолютным лидером по въездному турпотоку летом стал Краснодарский край — каждая десятая поездка по стране была именно в этот регион. Также он является и абсолютным лидером по продолжительности поездок — в среднем туристы задерживались в регионе на шесть с половиной дней.

При росте количества поездок по стране средний чек на размещение и длительность бронирования по сравнению с прошлым годом не изменились. По данным МТС Travel и Bronevik, за проживание летом 2023 года туристы платили примерно 4,3 тыс. рублей в сутки, останавливаясь в одном отеле, как правило, на две ночевки. Не изменилась и средняя длительность всей поездки по России — она, как и годом ранее составила 3 дня.

Специалисты МТС Travel также отметили самые дешевые направления и самые дорогие бронирования этим летом. Среди направлений, популярных у путешественников, дешевле всего проживание этим летом обходилось туристам, посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек в июне-августе там составлял порядка 3,5 тыс. рублей в сутки.

Самое дорогое бронирование этим летом было зафиксировано в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). За четыре ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 тыс. рублей.

Еще два дорогих бронирования за лето были сделаны в одном и том же отеле Адлера. Так, одному клиенту восемь ночей на черноморском побережье обошлись в 576 тыс. рублей, другому десять ночей обошлись в 558 тыс. рублей.