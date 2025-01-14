Татарстан стал призером в конкурсе по выбору лучшей новогодней елки

Татарстан оказался среди призеров Всероссийского конкурса по выбору лучшей новогодней елки. Помимо РТ, призовые места заняли Тюменская область, Башкирия, Белгородская область, Приморский край, Кабардино-Балкария и Смоленская область, пишет «Радио 1».

Победил в данном конкурсе Богородский городской округ Подмосковья. Также первое место с ним разделили Санкт-Петербург и Чечня.

Как отметили организаторы конкурса, по всей России на территориях, преображённых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», установили ели, которые украсили изделиями местных мастеров. Причем эти новогодние украшения отразили самобытность каждого региона.

Все желающие могли выбрать понравившееся новогоднее дерево в группе федерального проекта в соцсети «ВКонтакте». Всего на конкурсе было отдано 783 тыс. 593 голоса.

Наградят победителей и призёров в Москве 23 апреля. Церемония пройдет на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025.