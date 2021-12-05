Татарстан стал победителем Всероссийской акции «Вода России»

Татарстан занял первое место по итогам Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». Акция проводилась в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Наши экологические акции с каждым годом собирают все больше неравнодушных людей. Важно, что молодые люди все чаще приходят и предлагают свою помощь. Поэтому мы продолжим поддерживать такие инициативы, будем стараться создавать новые площадки, где они смогут применить свои умения, знания и сделать планету лучше» —сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

В масштабных мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие боле 276 тыс. человек. Очищено 10 тыс. км береговых линий, собрано 37,6 тысяч кубометров мусора.

Всего же в акции в этом сезоне участвовали более миллиона жителей России и это новый рекорд за время реализации проекта.

«Мы очень рады этой новости и благодарны всем кто нас поддержал, кто посвятил свои выходные генеральной уборке берегов наших рек и озёр. Так что эта победа — победа каждого татарстанца!», — отметил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков и поблагодарил организаторов акции «Вода России» за всестороннюю поддержку и профессиональное проведение всех мероприятий.

Минэкологии РТ участвует во Всероссийской акции с 2019 года. По итогам трех лет в ней приняли участие более 430 тыс. татарстанцев, то есть каждый девятый житель республики выходил на субботники. В этом году, если говорить в разрезе всей России, одна треть участников акции — татарстанцы.

Организаторами акции выступает Центр развития водохозяйственного комплекса России при поддержке Минприроды России, Росводресурсов в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в России.