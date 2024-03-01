Татарстан стал победителем в номинации «Регион» на конкурсе «Знай наших»

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Татарстан стал лидером в номинации «Регион» на II конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщает Полномочное представительство РТ в Москве.

Республика отмечена за активную поддержку местных предпринимателей. Помимо нее, награждены Москва и Башкирия. Награду РТ получил полномочный представитель региона в России Равиль Ахметшин.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и фоном Росконгресс.

Кроме того, представители Татарстана выиграли в номинации «Креатив». Победу одержал проект «Туган Авылым» и его директор Радик Абдрахманов.