Татарстан стал пилотным регионом по веб-конференциям на судебных заседаниях мировых судей

Минцифры России и Татарстан подписали соглашение по применению системы веб-конференций на судебных заседаниях мировых судей республики. Церемония прошла на Международном форуме Kazan Digital Week.

Подписи под документом поставили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Сергей Цветков и министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

«Соглашение определяет Татарстан пилотным регионом для тестирования возможности участия граждан в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи, не приходя на судебный участок. Участие будет через портал Госуслуг РФ», – рассказал глава Минюста.

По его словам, Минцифры России подготовит программный продукт, а Татарстан будет площадкой, где пройдет тестирование проекта.

«Граждане смогут из дома подключиться и принять участие в судебном заседании в онлайн-формате. До конца года подготовим дорожную карту и весь следующий год будем тестировать», – пояснил Загидуллин.

По соглашению не менее 50 участков мировых судей Татарстана должны участвовать в пилотном проекте, и минимум тысяча онлайн-заседаний должно быть проведено.

«Если проект будет успешным, то в дальнейшем он будет реализован в других регионах России», - подчеркнул министр юстиции.

Он заметил, что в последние несколько лет в стране многое делается для того, чтобы снять барьеры по взаимодействию власти и граждан. «Судебная система не является исключением. Есть возможности электронной подачи документов, электронного взаимодействия с судебными приставами», – заключил Загидуллин.