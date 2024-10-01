Татарстан стал первым регионом, где муниципальных чиновников обучили НСПД

Команда Росреестра провела обучение работе в Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» (НСПД) для 270 сотрудников всех 45 органов муниципалитетов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ и Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

В августе 2024 года был принят федеральный закон № 317-ФЗ, предусматривающий возможность использовать сведения и сервисы Национальной системы пространственных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Заместитель главы Росреестра и руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова пояснила, что эти изменения позволят сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, снизить количество ошибок при подготовке комплекта документов и уменьшить количество отрицательных результатов по услугам.

«Мы открываем региональную программу обучения по использованию функционала Единой цифровой платформы НСПД при оказании услуг. Первым субъектом стала Республика Татарстан — один из лидеров реализации одноименной госпрограммы. Например, показатели ЕЭКО и наполнения границ ЕГРН за последние годы выросли в три раза. Динамика обеспеченности пространственными данными, их качества и передачи в НСПД достигает 80–100%. Это заслуга всех участников информационного взаимодействия: команды Правительства Татарстана, органов государственной власти и органов местного самоуправления республики, операторов региональных систем и Большого Росреестра. Увеличение объема векторизации данных в четыре раза является основой эффективной работы сервисов в регионе, что позволит в полной мере реализовать весь возможный потенциал НСПД», — подчеркнула она, обращаясь к участникам программы.

В НСПД регулярно и своевременно передается информация из региональных информационных систем РТ: комплексной муниципальной геоинформационной системы Казани (КМГИС), геоинформационной системы «Экологическая карта Республики Татарстан» (ЭКОКАРТА), информационной системы «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан», единой государственной информационной системы «ГЛОНАСС+112».

НСПД введена в промышленную эксплуатацию в 2023 году и уже активно внедряется в 53 регионах России. Сервисы НСПД обеспечивают применение уникальной сборки пространственной информации из федеральных, региональных и муниципальных систем в процессах предоставления земельных участков, рассмотрения уведомлений о начале либо об окончании индивидуального жилищного строительства.

Функционал сервисов позволяет подготавливать графический материал на юридически значимой Единой электронной картографической основе, а также существенным образом оптимизирует шаги органов местного самоуправления по рассмотрению заявлений.

Используя платформу, можно получить сводную информацию о земельных участках и территориях, проанализировать возможность использования земель и объектов недвижимости с учетом сведений специализированных картографических слоев. Использование сервисов уполномоченными органами позволяет оптимизировать межведомственные запросы, применять карту НСПД для рассмотрения проектных предложений заявителей по установлению границ земельных участков, планируемому размещению объектов капитального строительства.

За более чем шесть часов обучающих занятий и практического интенсива участники прошли пять сценариев применения сервисов НСПД «Градопроработка онлайн», «Земля просто» и «Индивидуальное жилищное строительство». Обучение позволило не только исследовать ключевые возможности использования платформы на всем клиентском пути предоставления услуг, но и собрать обратную связь с непосредственных пользователей системы. Поступило 130 предложений по развитию и дополнительной функциональности сервисов.