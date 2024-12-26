Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан стал первым по России по организации дистанционных проверок
В Татарстане организовано 20% проверок через мобильное приложение «Инспектор». По этому показателю он занимает первое место в России, заявили в Минэкономики РТ.
Кроме того, республика является лидером по числу проведенных консультаций и других контрольно-надзорных проверок в данном формате. В целом с начала года здесь организовано 4 тысячи таких мероприятий, причем 1,5 тысячи из них прошли в дистанционном варианте.
Следом за Татарстаном расположились Ростовская и Челябинская области.
Приложение «Инспектор» позволяет облегчить взаимодействие органов надзора и бизнеса, что соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской иницативы».
По мнению замглавы Минэкономики РТ Гульназ Исмагиловой, дистанционные проверки значительно сокращают время, необходимое для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Эффект от этого ощущают как контролеры, так и представители бизнеса.
Полученные записи хранятся в течение пяти лет, что предусматривает возможность обжалования принятых решений.
Лучшие результаты по использованию мобильного приложения в республики показали следующие проверяющие органы Госалкогольинспекция, Госжилинспекция и Инспекция госстройнадзора Татарстана. Они получили благодарности за активную работу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»