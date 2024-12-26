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Экономика 26 декабря 2024 23:22

Татарстан стал первым по России по организации дистанционных проверок

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В Татарстане организовано 20% проверок через мобильное приложение «Инспектор». По этому показателю он занимает первое место в России, заявили в Минэкономики РТ.

Кроме того, республика является лидером по числу проведенных консультаций и других контрольно-надзорных проверок в данном формате. В целом с начала года здесь организовано 4 тысячи таких мероприятий, причем 1,5 тысячи из них прошли в дистанционном варианте.

Следом за Татарстаном расположились Ростовская и Челябинская области.

Приложение «Инспектор» позволяет облегчить взаимодействие органов надзора и бизнеса, что соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской иницативы».

По мнению замглавы Минэкономики РТ Гульназ Исмагиловой, дистанционные проверки значительно сокращают время, необходимое для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Эффект от этого ощущают как контролеры, так и представители бизнеса.

Полученные записи хранятся в течение пяти лет, что предусматривает возможность обжалования принятых решений.

Лучшие результаты по использованию мобильного приложения в республики показали следующие проверяющие органы Госалкогольинспекция, Госжилинспекция и Инспекция госстройнадзора Татарстана. Они получили благодарности за активную работу.

#нацпроекты #национальные проекты
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