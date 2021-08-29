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29 августа 2021  21:56

Татарстан стал первым по числу медалей на IX чемпионате «Молодые профессионалы»

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Сборная Республики Татарстан по профессиональному мастерству заняла первое место в общем медальном зачете в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра компетенций РТ.

Церемония закрытия и награждения победителей финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошла сегодня в Уфе. Татарстан на завершившихся состязаниях представляли 164 молодых профессионала, претендовавших на победу в 127 компетенциях.

При этом 93 татарстанца выступали во взрослой категории, а 71 представитель республики участвовал в юниорской. Их сопровождали 127 экспертов-тренеров. 

Помимо прочего, представительница Татарстана Алина Шаймухаметова набрала наибольшее количество баллов среди всех участников — 1523. Она выступала в компетенции «Лабораторный медицинский анализ», отмечает пресс-служба движения WorldSkills Russia.

#чемпионат worldskills russia
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