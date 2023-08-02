Татарстан стал первым, кто заключил биржевой контракт на поставки сухого молока

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Молочный комбинат «Апастовский» из Татарстана стал первым, кто заключил биржевой контракт на поставки сухого молока на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщает ФАС России.

По данным ведомства, на торгах было реализовано 20 тонн продукции на сумму почти в 3,2 млн рублей. «В качестве биржевого базиса поставки выступил склад ООО МК „Апастовский“, расположенный в Республике Татарстан. Способ поставки — самовывоз автомобильным транспортом», — уточняется в тексте.

В антимонопольной службе подчеркнули, что достижение определенных объемов биржевой позволит в дальнейшем сформировать репрезентативные ценовые индикаторы на сухое молоко. Этот продукт является сырьем для производства различной продукции, в частности отнесенной к социально значимой.