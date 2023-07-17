Татарстан стал одной из крупнейших площадок марафона «Сила России». По словам координатора федеральных партпроектов «Детский спорт», «Спорт без границ» и Всероссийского марафона в РТ Ольги Павловой, в республике марафон сегодня проходит на 70 площадках, а в состязаниях уже приняли участие 1,5 тысячи человек.

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»

Самыми яркими стали забеги на 100 и 1000 метров, которые провели на стадионе «Трудовые резервы» в Казани.

«Также в День семьи, любви и верности в Заинском, Кукморском и Лениногорском районах прошли семейные спортивные праздники в рамках марафона — это были городошные игры, мини футбол и сдача норм ГТО. К Международному Дню шахмат, который отмечается 20 июля, запланированы четыре площадки: в Зеленодольском, Бавлинском, Заинском и Аксубаевском районах. Совместно с обществом слепых и глухих будут проведены спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Павлова.



Мероприятия в рамках проекта проводят активисты местных отделений «Единой России» и советов сторонников партии. Виды спорта самые разные — футбол, волейбол, шахматы, сдача норм ГТО, велопробеги и различные старты.

Всероссийский спортивный марафон «Единой России» объединил уже более 27 тысяч человек по всей стране. Самыми крупными площадками «Силы России» стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Ульяновская области, Республики Северная Осетия и Татарстан.

Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа.