Татарстан стал одним из регионов-лидеров по количеству отремонтированных школ

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на заседании федерального штаба секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Ремонт завершен в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях — за счет федеральных средств, в 902 зданиях — за счет средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ, — республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край», — перечислил Андрей Турчак.

В общей сложности за два года реализации программы, старт которой дал Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» в 2021 году, капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов.

«В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 — с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца», — сообщил Андрей Турчак.

Кроме того, секретарь Генсовета напомнил, что в мае «Единая Россия» запустит информационный портал «Спутник народной программы». Там будет содержаться информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В свою очередь Сергей Кравцов среди регионов-лидеров по капремонту школ также выделил Красноярский край, Карелию, Новгородскую, Рязанскую и Белгородскую области, Калмыкию, Удмуртию, Краснодарский край, Мордовию. В общей сложности хорошие результаты реализации программы показали 62 региона.

Министр заметил, что по программе строительства новых школ всего до конца 2024 года должно быть сдано не менее 1,3 тыс. новых зданий. К лидерам по количеству и качеству введенных в 2023 году школ он добавил Москву, Татарстан, Ингушетию, Якутию, Бурятию и Ростовскую область.

Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

«В 2024 году, который объявлен Годом семьи, нам предстоит ввести в эксплуатацию 363 школы. И завершить масштабную программу по строительству новых школ, чтобы сконцентрироваться на расширении программы по капитальному ремонту. Мы надеемся, что в нее войдут детские сады и колледжи», — проинформировал министр.

Что касается Татарстана, то в 2024 году в республике по народной программе «Единой России» планируют построить две школы и один пристрой. Еще шесть учебных заведений будут отремонтированы.

«В 2024 году работа партийного десанта будет продолжена. Депутаты всех уровней, местные жители, представители родительского сообщества в рамках народной программы проинспектируют все строящиеся и ремонтируемые школы. Ожидаем, что всё будет сделано четко и в срок», — сказала заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

По ее словам, всего в республике в этом году по различным государственным программам предусмотрено строительство восьми школ и трех дополнительных корпусов, еще в 50 образовательных организациях пройдут ремонтные работы. В планах также обновление спортивных залов в сельских школах и ремонт школьных столовых. Кроме того, в 2024 году в Татарстане возведут десять детских садов и отремонтируют 20 дошкольных образовательных организаций.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы.