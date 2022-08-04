Татарстан стал одним из регионов-лидеров по количеству ДТП с электросамокатами и мопедами

Татарстан попал в число регионов, где наблюдается значительный рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности – электросамокатов. При этом безусловными лидерами антирейтинга остаются Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России.

Центр брал за основу статистку с авариями, в которых участвовали велосипеды на электротяге, мопеды и мотоциклы с электродвигателем мощностью менее 4 кВт. Наибольшее количество таких происшествий зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге (57), Свердловской (16), Нижегородской (18), Кемеровской (11) областях, Краснодарском крае (26) и Татарстане (10).

Причем почти в 80% случаев речь идет о ДТП с участием маломощных средств передвижения с двигателем до 0,25 кВт. При этом в 30,9% они были взяты в аренду. Чаще всего случаются наезды на пешеходов (78,8%), реже – столкновения (13,5%).

В целом по России количество ДТП с СИМ за первые полгода выросло более чем в 1,5 раза, следует из данных МВД.

Напомним, в июне прошлого года в Казани приняли правила, регулирующие деятельность компаний по прокату электросамокатов. В частности, запрет на использование устройств детьми до 16 лет, на передвижение на одном самокате двух и более лиц и езду в пьяном виде и расширение территорий, где максимальная скорость не превышает 10–15 км/ч.