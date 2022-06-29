Татарстан стал одним из регионов – лидеров цифровой трансформации

Татарстан оказался среди российских регионов, возглавивших рейтинг цифровой трансформации. Об этом на сегодняшнем совещании сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«По итогам оценки работы РЦТ (руководителей цифровой трансформации — прим. Т-и) среди федеральных министерств и ведомств лидерами стали Минтруд, Минвостокразвития, Минкультуры и Росрезерв. Среди регионов рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ», — цитирует пресс-служба Кабмина вице-премьера.

На встрече также обсудили исполнение указа Путина о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности, статус создания штабов по борьбе с киберугрозами и предоставление мер поддержки IТ-отрасли на местах. Напомним, субъекты РФ ввели различные дополнительные меры поддержки на фоне санкционного давления. Так, в 42 регионах для IТ-бизнеса снижены ставки по налогам для IТ-компаний, применяющих упрощённую систему налогообложения, 16 субъектов предоставляют региональные гранты и пр.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.