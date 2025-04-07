Татарстан стал одним из лидеров в России по вовлеченности населения в ГТО

Татарстан стал одним из лидеров в России по степени вовлеченности населения в комплекс ГТО и по числу выполнивших его нормативы. Об этом сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В Татарстане за десять лет к комплексу ГТО присоединилось более 1 млн жителей. С 2014 по 2024 год в испытаниях комплекса ГТО приняли участие более 671 тыс. человек, из них выполнили нормативы на различные знаки отличия – более 480 тыс.», – рассказал он.

По словам Садриева, за десять лет, с 2014 по 2024 год, к движению ГТО присоединились более 23 млн человек по всей России, треть из них – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

В Татарстане к соревнованиям и испытаниям по нормам ГТО население стараются вовлечь через различные мероприятия, в том числе фестивали, спартакиады, семейные состязания. В Год защитника Отечества в комплексе ГТО все мероприятия посвящены 80-летию Победы, отметил замминистра.

Он подчеркнул, что мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводятся в новых регионах России. Так, 300 детей из подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного выполнили нормативы в детском лагере в Крыму. Из них 182 участника получили знаки отличия.

«Еще 20 детей из Запорожской области выполнили комплекс ГТО в режиме онлайн», – заметил Садриев.

В России планируют увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Он направлен на привлечение жителей России к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом.