Татарстан стал одним из лидеров среди других регионов по строительству жилья

За первые пять месяцев в Татарстане ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю республика вновь вошла в число лидеров, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Обогнали Татарстан Московская область (4,9 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (2,9 миллиона) и Москва (2,6 миллиона).

В целом по итогам первых пяти месяцев этого года в России снизилось количество вводимого жилья на 3% до 43,2 миллиона квадратных метров.

Однако в мае застройщики сдали 7,2 миллиона квадратных метров жилья – на 5% больше, чем в мае прошлого года.

Что касается индивидуального жилищного строительства, то этот показатель по итогам первых пяти месяцев также снизился – введено 25,5 миллиона квадратных метров, что на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в Татарстане построено уже 1 млн 917 тыс. кв. метров жилья, что составляет 62% от запланированного на 2023 год. Застройщики сдали 115 многоквартирных домов суммарной площадью 926 тыс. кв. метров, продолжается возведение еще 82 домов.