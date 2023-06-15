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Татарстан стал одним из лидеров среди других регионов по строительству жилья
За первые пять месяцев в Татарстане ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю республика вновь вошла в число лидеров, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Обогнали Татарстан Московская область (4,9 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (2,9 миллиона) и Москва (2,6 миллиона).
В целом по итогам первых пяти месяцев этого года в России снизилось количество вводимого жилья на 3% до 43,2 миллиона квадратных метров.
Однако в мае застройщики сдали 7,2 миллиона квадратных метров жилья – на 5% больше, чем в мае прошлого года.
Что касается индивидуального жилищного строительства, то этот показатель по итогам первых пяти месяцев также снизился – введено 25,5 миллиона квадратных метров, что на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в Татарстане построено уже 1 млн 917 тыс. кв. метров жилья, что составляет 62% от запланированного на 2023 год. Застройщики сдали 115 многоквартирных домов суммарной площадью 926 тыс. кв. метров, продолжается возведение еще 82 домов.
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