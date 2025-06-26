Татарстан стал одним из лидеров по выполнению нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Республика Татарстан вошла в число регионов, лидирующих по выполнению ключевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом было сказано сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Регионами-лидерами стали также республики Бурятия, Башкортостан и Хакасия, Саратовская, Калужская, Липецкая и Рязанская области, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Провел заседание вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Социально-экономическое развитие регионов – это основа устойчивого будущего нашей страны. Каждый инфраструктурный проект вносит вклад в благополучие людей, поэтому в ручном режиме продолжаем заниматься имеющимися вопросами», – заметил он.

Хуснуллин также призвал власти субъектов Федерации взять на особый контроль достройку многоквартирных домов, чтобы люди вовремя получили свои квартиры. «Также необходимо ускорять контрактацию, чтобы активно запускать строительство и осваивать средства, иначе есть риск остаться без финансирования в полном объёме», – добавил он.

Наряду с этим Хуснуллин отметил, что Фонд развития территорий продолжает прием заявок на отбор проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые реализуют за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Ранее президиум комиссии одобрил распределение 86 регионам лимитов КИК на реализацию проектов ЖКХ в размере 292,8 млрд рублей в 2025–2030 годах. В том числе в 2025–2027 годах будет выделено 119,91 млрд рублей.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в свою очередь рассказал о комплексной работе возглавляемого им ведомства и регионов над сокращением процедур инвестиционно-строительного цикла. Отдельно он упомянул важность подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Председателем комиссии Государственного совета РФ, отвечающей за нацпроект «Инфраструктура для жизни», является Раис Татарстана Рустам Минниханов.