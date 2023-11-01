Татарстан стал одним из лидеров по уровню развития рынка газомоторного топлива в России

Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Награду в номинации «Надежный ориентир» на Петербургском международном газовом форуме вручили главе Минпромторга республики Олегу Коробченко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Подчеркнуто, что Татарстан является одним из лидеров в России по развитию газомоторного топлива. За прошедшее десятилетие ему удалось нарастить объем реализации компримированного природного газа в 16 раз. Помимо этого, в 4,5 раза выросло число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и почти в 26 раз – газомоторной техники.

На территории РТ созданы все условия для внедрения метана в качестве ГСМ в транспортном комплексе. Только до конца 2023 года порядка 2 тыс. единиц транспорта переведут на использование компримированного природного газа, а еще 500 единиц техники приобретут в газомоторном исполнении. По последним данным, в Татарстане эксплуатируется более 13,5 тыс. таких транспортных средств.

Напомним, что участие в форуме принимает Раис Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщал «Татар-информ», руководитель РТ уже осмотрел выставочные площадки события.