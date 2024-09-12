Татарстан стал одним из лидеров по набору на контрактную службу

Республика Татарстан вышла в лидеры по набору на контрактную службу среди регионов России, сообщает издание «Аргументы и факты».

Заключить контракт в Татарстан едут добровольцы со всех регионов. Им предлагают: единоразовую выплату при заключении контракта в 2 млн рублей, жителям других регионов и иностранным гражданам оплачивают проезд и проживание на время оформления.

Военнослужащие из Татарстана перед отправкой в ​​зону СВО проходят первичное обучение. У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. Сразу после подписания контракта бойцы получают единовременную денежную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов.

Поддержка военнослужащих из Татарстана продолжается и в зоне СВО. Еженедельно из республики на передовую отправляются конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи по их запросам. Семьи бойцов берутся под опеку властей республики.