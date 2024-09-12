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СВО 12 сентября 2024 15:05

Татарстан стал одним из лидеров по набору на контрактную службу

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Республика Татарстан вышла в лидеры по набору на контрактную службу среди регионов России, сообщает издание «Аргументы и факты».

Заключить контракт в Татарстан едут добровольцы со всех регионов. Им предлагают: единоразовую выплату при заключении контракта в 2 млн рублей, жителям других регионов и иностранным гражданам оплачивают проезд и проживание на время оформления.

Военнослужащие из Татарстана перед отправкой в ​​зону СВО проходят первичное обучение. У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. Сразу после подписания контракта бойцы получают единовременную денежную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов.

Поддержка военнослужащих из Татарстана продолжается и в зоне СВО. Еженедельно из республики на передовую отправляются конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи по их запросам. Семьи бойцов берутся под опеку властей республики.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.
#служба по контракту
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