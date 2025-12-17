news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 11:23

Татарстан стал одним из лидеров по количеству МТК, участвующих в госзакупках

Читайте нас в
Телеграм

Республика Татарстан в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» продемонстрировала значительные успехи в вовлечении малых технологических компаний в систему государственных закупок, что важно для реализации. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по закупкам РТ.

Так, республика занимает третью позицию среди регионов России по количеству подобных предприятий, взаимодействующих с государственным заказом, – с начала 2025 года их число возросло с 160 до 239, а за три предыдущих квартала с ними было заключено около 45 тысяч госконтрактов на сумму 215 млрд рублей.

В общероссийском реестре зарегистрировано около 6,4 тыс. МТК с совокупным доходом в 1,2 трлн рублей. Планируется, что к 2030 году их количество возрастет до 12 тыс., а общая выручка превысит 2,1 трлн рублей.

#госзакупки #госзакупка #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025