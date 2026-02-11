news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 11 февраля 2026 11:02

Татарстан стал одним из лидеров по качеству коммунальных услуг в 2025 году

Республика Татарстан, Удмуртия и Саратовская область возглавили рейтинг российских регионов по качеству предоставления коммунальных услуг за 2025 год. Об этом со ссылкой на данные федерального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщает ТАСС.

Согласно статистике ведомства, в Татарстане положительные изменения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ощутили 813 тысяч человек. В Удмуртии соответствующий показатель составил 1,6 миллиона жителей, в Саратовской области – 685 тысяч. В целом по стране число граждан, отметивших улучшение качества коммунальных услуг, превысило 9 миллионов.

Одновременно в министерстве констатировали, что в ряде субъектов России за отчётный период позитивных изменений не зафиксировано. Отсутствие прогресса отмечено в десяти регионах, включая Республику Дагестан, Ингушетию, Чукотский автономный округ, Запорожскую и Херсонскую области.

