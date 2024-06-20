Татарстан стал одним из лидеров по исполнению показателей нацпроектов

Республика Татарстан вошла в число регионов — лидеров по исполнению показателей федеральных программ и национальных проектов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает его пресс-служба.

«Позитивную динамику показывают Пензенская, Нижегородская области, республики Адыгея, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Башкортостан, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики. Спасибо за хорошие результаты, прошу не сбавлять темпы», — отметил заместитель Председателя Правительства России.

В своем выступлении Марат Хуснуллин также упомянул активную работу по формированию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его мнению, комплексный подход позволит системно подойти к развитию инфраструктуры и даст наибольший синергетический эффект.

«Среди основных приоритетов нашей дальнейшей работы — определение 2 тыс. опорных пунктов для разработки программы их развития. Это позволит достичь национальную цель повышения качества среды для жизни на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Одновременно с определением опорных пунктов поручаю Минстрою заключить с регионами меморандумы, которые предусмотрят совместную работу по повышению качества среды для жизни в таких опорных пунктах», — пояснил он.

Вице-премьер также обратил внимание на важность продолжения работы над сокращением инвестиционно-строительного цикла.

«Ключевая задача, которая стоит перед ними, — сократить срок от идеи до сдачи объекта до одной тысячи дней, не считая сложные, уникальные объекты. В этой связи прошу субъекты пересмотреть свои нормативные акты в сфере градостроительной деятельности с точки зрения их оптимизации, а также обратить отдельное внимание на сокращение сроков реализации проектов по модернизации объектов ЖКХ», — уточнил Хуснуллин.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал о ходе реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году.

«На 1 июня в стране введено 43,8 млн кв. метров жилья — ввод ИЖС идет с опережением на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев 2024 года выдано 2254 разрешения на строительство 19,3 млн кв. метров жилья, в этой части мы также видим рост на 8,5%. Для обеспечения комплексного подхода сейчас крайне важно завершить работу по организации всех необходимых процедур для реализации проектов, чтобы все запланированные объекты были введены в срок», — заметил глава Минстроя.

На совещании также обсудили строительство дорог. С начала года работы завершены на объектах протяженностью 601,7 километра, площадь укладки асфальта составляет около 26,5 млн кв. метров.

«В прошлом году мы достигли рекордного показателя по дорожному строительству. Продолжаем активно модернизировать дорожный каркас страны и в этом году, прошу субъекты выполнить все планы. Несмотря на позитивную картину в целом, необходимо следить не только за сроками дорожного строительства, но и за качеством. Кроме этого, обращаю внимание на необходимость усиливать безопасность дорожного движения», — сказал в связи с этим Марат Хуснуллин.

Помимо прочего, участники заседания затронули реализацию проектов за счет инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, а также с помощью льготных займов из средств Фонда национального благосостояния.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.