Татарстан стал одним из лидеров по числу заявок на премию «Служение»

Республика Татарстан вошла в число регионов – лидеров по числу заявок, поданных на участие в III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

От республики на премию подано свыше 1100 заявок – это проекты и инициативы сотрудников муниципальных органов власти, призванные улучшить качество жизни местных жителей.

В этом году со всей страны на премию поступило рекордное количество заявок – более 61 тыс. Итоги заявочной кампании раскрыли члены наблюдательного совета премии.

При этом расширен перечень номинаций премии. Из-за объявления 2026 года Годом единства народов России введено новое направление «Единство народов – сила страны». Подать заявку по этой номинации можно на сайте премияслужение.рф до 18 января будущего, 2026 года.