Татарстан стал одним из лидеров по числу заявок на конкурс «Знание.Родители»

Фото: Российское общество «Знание»

Завершен прием заявок на второй сезон всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ «Знание.Родители», организованного Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

В этом году на конкурс поступило 8 397 проектов от родительских комитетов из 89 регионов России. После технической экспертизы на следующий этап прошло 4 617 заявок, которые теперь предстоит оценить региональным конкурсным комиссиям.

Наибольшую активность в подаче заявок продемонстрировали родительские комитеты из Приволжского федерального округа (2 726 заявок), Южного (1 507 заявок) и Центрального (1 324 заявки). В конкурсе участвуют 7460 школ со всей страны, а 2445 учебных заведений, подавших заявки в прошлом сезоне, решили доработать проекты и попробовать свои силы снова.

Рейтинг первых 10 регионов в рамках заявочной кампании выглядит так: Краснодарский край (875), Республика Татарстан (515), Республика Башкортостан (363), Чувашская Республика (321), Московская область (318), Республика Мордовия (237), Нижегородская область (227), Кемеровская область (213), Ростовская область (180), Санкт-Петербург (176).

Победителей второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ «Знание.Родители» объявят на очередном заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 30 мая. Для реализации лучших проектов предусмотрены три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 до 2 миллионов рублей.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль отметил, что второй сезон конкурса подтвердил высокий интерес родительского сообщества к проекту. По его словам, организаторы получили еще больше заявок и инициатив, направленных на решение важных вопросов в сфере воспитания подрастающего поколения. Он подчеркнул, что теперь экспертам предстоит тщательно оценить все проекты и выбрать лучшие из них. Также он выразил благодарность всем участникам за их активность и стремление реализовывать социально значимые инициативы.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании ВРК. Тогда Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко сообщил, что Президент поручил выделить на реализацию этих инициатив 1 миллиард рублей из резервного фонда. По итогам первого сезона конкурса свои проекты представили 5 003 школы, а победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны.