Татарстан стал одним из лидеров по числу победителей школьных олимпиад

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству победителей и призеров финала всероссийской олимпиады школьников 2025–2026 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам главы Минпросвещения РФ, Республика Татарстан заняла четвертое место в стране с результатом 269 победителей и призеров.

«Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству победителей и призеров финала олимпиады (1 972 человека). На втором месте – Московская область (578 человек), на третьем – Санкт-Петербург (344 человека). Также в число регионов-лидеров по этому показателю вошла Республика Татарстан (269 человек)», – сказал Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Министр добавил, что с каждым годом география всероссийской олимпиады школьников продолжает расширяться и охватывает все больше российских регионов.

Очередной цикл всероссийской олимпиады школьников завершился в мае 2026 года.