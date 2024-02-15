Татарстан стал одним из четырех регионов РФ, достигнувших рекомендуемого снижения ДТП

В Татарстане сохраняется многолетняя динамика снижения показателей аварийности, количества ДТП, погибших и раненых. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

«Темпы сокращения – одни из самых высоких среди регионов РФ и ПФО. Только четырем регионам, включая Татарстан, удается обеспечивать показатели национального проекта ’’Безопасные качественные дороги’’», – объяснил глава МВД Татарстана.

Так, в 2023 году в республике произошло 3 314 ДТП, тогда как в 2022 году было 3 353 дорожных аварии. По сравнению с 2022 годом в Татарстане в авариях пострадали на 158 человек меньше, и погибли меньше на 27 человек.