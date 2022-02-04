Татарстан стал лидером в России по отчислениям в бюджет госпошлины за услуги МФЦ

Татарстан занимает лидирующую позицию среди всех субъектов России по сумме поступления в региональный бюджет госпошлины за оказание федеральных услуг в МФЦ. Об этом сообщила директор Многофункционального центра в РТ Ленара Музафарова на расширенном заседании учреждения.

«При этом сумма, выделенная из бюджета на текущую деятельность, практически равна поступлениям, что не наблюдается в других регионах, где расходы значительно превышают доход», – сказала докладчик.

По словам Музафаровой, к концу прошлого года количество видов услуг МФЦ достигло 263. «При этом из всего постоянно растущего перечня услуг только по семи видам половина уплаченной суммы госпошлины поступает в бюджет республики», – отметила она.

Руководитель ведомства добавила, что перечень таких услуг с 2015 года не менялся, и сумма поступлений в бюджет остается примерно на одном уровне.

Она уточнила, что общая сумма средств, поступившая в республиканский бюджет за семилетний период работы МФЦ, составила 3,7 млрд рублей. В 2020 году МФЦ пополнил татарстанский бюджет на 522 млн рублей, в 2021-м – на 595 млн рублей.