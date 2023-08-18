Татарстан стал лидером в России по объемам льготного инвесткредитования МСП

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С начала 2023 года объем льготного инвестиционного кредитования МСП в Татарстане достиг 6,2 млрд рублей. Республика занимает первое место в России по этому показателю, сообщает Минэкономразвития РФ.

В общей сложности по стране льготные инвестиционные кредиты одобрены 658 субъектам МСП на сумму 79,4 млрд рублей. Второе место после Татарстана занимает Москва — 6,1 млрд, третье — Новосибирская область — 4,8 млрд рублей. Также в пятерку входят Свердловская область и Пермский край — 4,7 и 3,6 млрд соответственно.

«Основное количество одобренных заявок — от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей», — уточнила замглавы экономического ведомства Татьяна Илюшникова.

Программа льготных инвестиционных кредитов реализуется с прошлого года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Минэкономразвития добавили, что наибольший объем привлеченных средств пришелся на обрабатывающие производства — более 47 млрд, следом идут транспортировка и хранение — 22 млрд и гостиничный бизнес — свыше 9 млрд рублей.

Льготные кредиты доступны предприятиям МСП из приоритетных сфер, в том числе для обрабатывающего производства, профессиональной научной и технической деятельности. Минимальная сумма кредита начинается от 50 млн рублей. На данный момент ставка составляет 7,5% для среднего бизнеса и 9% — для малых и микропредприятий.