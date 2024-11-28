Татарстан стал лидером в ПФО по обращениям от нотариусов

Росреестр Татарстана возглавил рейтинг лидеров по регистрации обращений от нотариусов за 10 месяцев 2024 года по Приволжскому федеральному округу.

Данная информация была озвучена на круглом столе, состоявшемся на площадке Нотариальной палаты РТ. Во время рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия Росреестра Татарстана и нотариального сообщества в сфере регистрации недвижимости.

Всего в текущем году в региональный Росреестр от нотариусов поступило в электронном виде около 88,5 тыс. обращений, что составляет 94% от общего числа. Как отметили представители Росреестра Татарстана, направление документов в электронном виде в ведомство стало обязательным для нотариусов с 2019 года. Кроме того, для ускорения и оптимизации регистрации прав по нотариальным сделкам Федеральная нотариальная палата и Росреестр утвердили дорожную карту по развитию информационного взаимодействия. Благодаря этим и другим нововведениям в настоящее время в Татарстане средний срок регистрации прав на объекты недвижимости по нотариальным документам составляет менее 24 часов.

«Нотариальное сообщество является одним из ключевых наших партнеров, который вместе с нами работает над повышением качества и доступности государственных услуг Росреестра на территории республики. Благодаря налаженному эффективному взаимодействию нам удалось обеспечить комфортность получения госуслуг Росреестра и значительно сократить сроки учетно-регистрационных действий», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

«Нотариат взаимодействует с Росреестром в автоматизированном режиме, используя Единую информационную систему нотариата и сервисы официального сайта ведомства. Реализация данного механизма позволяет ускорить гражданский оборот в сфере недвижимости, при этом сохранив безопасность», - отметила президент Нотариальной палаты РТ Ольга Гришина.

Также в ходе круглого стола до представителей нотариального сообщества была доведена информация о планируемых изменениях законодательства в сфере недвижимости. В частности, на рассмотрении в Госдуме находится законопроект об установлении обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимости между людьми, не являющимися близкими родственниками.