Татарстан стал лидером в ПФО по количеству субъектов малого и среднего бизнеса

К январю 2026 года в Татарстане насчитывается 185,5 тыс. малых и средних предприятий. За год их количество выросло на 4%. Число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7%, а самозанятых – более чем на 16% и достигло 447 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса – на республику приходится 16% всех МСП макрорегиона. В общероссийском рейтинге республика находится на шестой строчке. В целом по стране зарегистрировано свыше 6,8 млн предпринимателей.

Наиболее распространенные сферы деятельности среди предпринимателей Татарстана – торговля, грузоперевозки, строительство, научно-техническая деятельность и обрабатывающая промышленность.

Для развития деловой активности в республике действует комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2025 году по региональным программам господдержки предпринимателям было предоставлено льготное финансирование на сумму более 3,5 млрд рублей. Эти средства позволили привлечь инвестиции для расширения производства в секторе малого и среднего бизнеса.

Министерство экономики Татарстана совместно с подведомственными организациями оказывает комплексную поддержку МСП, используя инструменты льготного микрофинансирования, лизинга и поручительства.

Кроме того, предпринимателям республики доступен широкий набор нефинансовых услуг, охватывающий все этапы развития бизнеса – от запуска проекта до выхода на зарубежные рынки.

В их числе – участие в региональных и международных выставках и ярмарках, сертификация и продвижение продукции, повышение квалификации сотрудников, помощь в выходе на маркетплейсы, а также образовательная и консультационная поддержка, включая сопровождение при изменениях налогового законодательства.

Подробную информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить по телефону горячей линии Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.