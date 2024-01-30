Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан стал лидером в автокредитовании по итогам 2023 года
В 2023 году почти 8 тысяч татарстанцев получили в ВТБ средства на покупку автомобиля в кредит. Общая сумма сделок составила практически 10 млрд рублей, что в три раза выше результата 2022 года и в 2,5 раза – 2021 года, лучшего для банковского сектора. По итогам прошлого года Татарстан стал абсолютным лидером по количеству выданных автокредитов в региональной сети банка.
Средний чек одной сделки, оформленной татарстанцами в банке, по сравнению с 2022 годом увеличился на 11% и составил 1,2 млн рублей. 61% займов были выданы на приобретение автомобилей с пробегом.
Самыми покупаемыми автомобилями в сегменте подержанных автомобилей в регионе стали европейские и корейские марки.
Что касается сегмента новых авто, то лидерство здесь удерживает Lada. На долю этого бренда пришелся каждый 6-й купленный в кредит автомобиль. В топ-3 марок в Татарстане также вошли китайские Changan и Omoda.
«В 2023 году рынок автокредитования в Татарстане вырос вдвое, а объем выдач ВТБ в регионе - втрое. Наиболее активным периодом в автокредитовании в прошедшем году стали август, октябрь и декабрь – за эти месяцы банк выдал жителям Татарстана 3,5 млрд рублей. Этому способствовали отложенный спрос, восстановление отечественного автопрома и появление новых азиатских брендов», — прокомментировала итоги года Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент.
После Татарстана, в разрезе Приволжского федерального округа, наибольший объем выдач зафиксирован у Башкортостана (6,8 млрд рублей), Нижегородской и Самарской областях (по 5 млрд рублей) и Пермском крае (4,6 млрд рублей).
В целом, по оценкам экспертов банка, рынок автокредитования России вырос за 2023 год вдвое и достиг уровня в 1,54 трлн рублей. В следующем году банк прогнозирует дальнейшее увеличение продаж в автокредитах, что будет уникальным трендом розничного рынка. Рост может составить до 7% к уровню 2023 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»