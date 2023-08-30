Татарстан стал лидером среди регионов России в развитии легкой промышленности

Татарстан признали одним из регионов России, в которых легкая промышленность растет наибольшими темпами. Соответствующий рейтинг, в котором республика заняла первое место, подготовил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

За прошедшую весну, по данным аналитиков центра, легкая промышленность в Татарстане продемонстировала рост на 418% по отношению к аналогичному сезону прошлого года. Татарстан также вошел в топ по производству товаров легкой промышленности в России – за первые полгода здесь было выпущено 1,4 млн изделий.

Также в число регионов-лидеров вошли Башкортостан (393%), Пермский край (214%), Алтайский край (120%) и Москва (70%). По итогам минувшей зимы наибольший рост зафиксирован в Башкортостане (339%), Пермском крае (214%) и Татарстане (147%).

«Представленные показатели могут свидетельствовать о росте инвестиций в указанных субъектах, что определяет их перспективными для развития», – цитирует ТАСС руководителя товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анны Петрушиной.

Напомним, система «Честный знак», которая в России утверждена с 2019 года, помогает в борьбе с незаконным оборотом товаров. На сегодня она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.