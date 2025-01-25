Татарстан стал лидером среди регионов РФ по инновациям в АПК

Марат Зяббаров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам 2024 года Татарстан стал лидером в рейтинге цифровой трансформации агропромышленного комплекса и в рейтинге регионов по инновациям в АПК. Об этом на совещании под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

«В прошлом году проведена модернизация Государственной информационной системы Минсельхозпрода республики. Обновленный функционал системы позволит в три раза увеличить эффективность сбора данных, обеспечить более строгий контроль за использованием сельскохозяйственных земель и повысить точность определения неиспользуемых участков с помощью алгоритмов искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.

Также в прошлом году были организованы курсы повышения квалификации по цифровизации для руководителей и специалистов сельскохозяйственных формирований. Обучение прошли работники 97 хозяйств.

В течение последних двух лет в республике наблюдается активное внедрение цифровых решений, что привело к значительному приросту уровня цифровизации в ключевых направлениях. Уточняется, что внедрение «Системы управления кормлением» увеличилось на 11%, а использование «Системы учета в растениеводстве» – на 18%.