Татарстан стал лидером России по сбору картофеля в личных хозяйствах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хозяйства населения обеспечили 80% урожая картофеля в Татарстане в 2025 году – 846 тыс. тонн. По этому показателю республика занимает первое место среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные исследования «Если быть точным».

Для сравнения, в среднем по стране на личные подсобные хозяйства, дачи и огороды приходится 57% собранного картофеля. Остальную часть выращивают сельхозорганизации и фермеры.

Урожайность картофеля в личных хозяйствах Татарстана также остается одной из самых высоких в стране. С каждой сотки здесь собирают около 230 кг картошки, тогда как средний показатель по России составляет примерно 155 кг.

При этом интерес к выращиванию картофеля на личных участках постепенно снижается. С 2016 по 2021 год площади под этой культурой в личных подсобных хозяйствах России сократились почти на треть. Одни предпочитают покупать картофель в магазинах, другим, особенно пожилым людям, становится все сложнее работать на огороде. Молодежь же редко берется за выращивание овощей.

Всего в России насчитывается 16,2 млн личных подсобных хозяйств в сельской местности. Их общая площадь составляет 9,8 млн га. Еще 1,1 млн га занимают дачные участки в некоммерческих товариществах.

Вместе личные подсобные хозяйства и дачники выращивают больше половины всего картофеля в стране, почти половину овощей и практически все ягоды.