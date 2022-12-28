Татарстан стал лидером России по числу участников онлайн-зачета по финансовой грамотности

Татарстан стал лидером по общему числу участников Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности среди всех регионов страны. Об сообщает пресс-служба Отделения Банка России по РТ.

«Татарстанцы показали хороший уровень финансовых знаний — 90% участников из республики успешно справились с заданиями. Кроме того, каждый участник онлайн-зачета получил возможность подтянуть свои знания: по итогам прохождения зачета были доступны разъяснения по заданиям, вызвавшим затруднения», — отметил управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин.

Всего в зачете приняли участие свыше 73 тыс. татарстанцев, среди которых были представители известных спортивных команд республики, лидеры общественного мнения и блогеры. Они не только сами успешно сдали зачет, но и выложили соответствующую информацию в социальных сетях, призвав своих болельщиков и подписчиков проверить знания по финансовой грамотности.

Всего в V Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие почти 1,5 млн человек по всей России. Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил сертификат от его организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив.