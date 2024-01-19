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Татарстан стал лидером Приволжья по включению в регистр муниципальных актов
За 2023 год в Министерство юстиции РТ из муниципалитетов поступило свыше 34 тыс. правовых актов. Таким образом, по числу включаемых в регистр муниципальных актов Татарстан вышел в лидеры среди всех регионов Приволжья. Об этом заявил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.
«Татарстан занимает первую позицию по Приволжскому федеральному округу. В прошлом году республика находилась на втором месте», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Во время совместного заседания коллегии Управления Министерства юстиции РФ по РТ и Министерства юстиции РТ Загидуллин высказал мнение, что такой результат может быть связан с разработкой робота RPA в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».
Работа этой программы заключается в том, чтобы в автоматическом режиме выгружать с портала в регистр муниципальные нормативные правовые акты и все сведения о них. По словам руководителя Минюста РТ, в 2024 году функционал робота планируется расширить и перевести его на свободное программное обеспечение.
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