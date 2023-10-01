Татарстан стал лидером по выявлению правообладателей объектов недвижимости с 2021 года

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С июня 2021 года в ЕГРН внесены данные о правообладателях порядка 50 тыс. объектов недвижимости. По 81 тыс. объектов зарегистрированы ранее возникшие права. Это вывело республику в лидеры по стране, сообщает Управление Росреестра по РТ.

За время проведения специальных мероприятий с кадастрового учета снято свыше 258 тыс. объектов недвижимости: 133,3 тыс. объектов капитального строительства и 125 тыс. земельных участков. С начала действия ФЗ о порядке выявления правообладателей количество объектов без прав в ЕГРН снизилось почти на 63% — до 256 тыс. И Татарстан, как отмечает федеральный Росреестр, входит в число наиболее активных регионов по работе в этом направлении.

«С начала действия закона о выявлении правообладателей на территории Татарстана проведена работа в отношении порядка 433 тысяч объектов недвижимости», — рассказал руководитель республиканского управления Азат Зяббаров.

Он подчеркнул, что государственная регистрация защищает права собственника и помогает бороться с мошенничествами с недвижимостью.