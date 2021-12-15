Татарстан стал лидером по росту трафика и количеству путешественников

Декабрь — время подведения итогов уходящего года и постановки целей на следующий. Каким был 2021 год для телекома и как изменилось поведение пользователей услуг мобильной связи, об этом на пресс-конференции рассказал директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин.

В 2021 Tele2 продолжила активную работу с бизнесом, предложив несколько инновационных продуктов для поддержки предпринимателей в новых условиях. Компания полностью реализовала планы по строительству 4G-сети в регионах Приволжья, что благоприятно сказалось на качестве сети, об этом говорит рост трафика — «голоса» и интернета.

«Пандемия сильно повлияла на нашу жизнь и стала катализатором многих изменений. Удаленная работа, дистанционное образование, онлайн-шопинг стали неотъемлемой частью жизни многих. Мобильная связь играет фундаментальную роль во всех этих процессах», — рассказал Равиль Хайбуллин.

В уходящем году заметно выросло потребление мобильного интернета. Как и в 2020 году, из центров городов он переместился в спальные районы и пригороды, различные садовые товарищества и так далее.

«Если в 2020 году потребление интернет-трафика выросло на 30%, то в этом году трафик вырос еще на 32%. И в следующем году можно прогнозировать рост не менее чем на треть», — отметил директор МР «Волга». Татарстан вошел в тройку самый «качающих» регионов, здесь трафик вырос на 34%.

Для удовлетворения растущих потребностей клиентов в мобильном интернете, компания активно строила новые объекты и модернизировала действующую инфраструктуру. В 2021 году компания увеличила количество новых базовых станций LTE в макрорегионе «Волга» на 12%, а в Татарстане — на 8%. Также были увеличены темпы технических работ по емкостной модернизации сети, количество объектов выросло на 23%, а в Татарстане — на 22%.

Также спикер рассказал о том, как пандемия повлияла на продажи и развитие розничной сети. В 2021 году в два раза выросло количество заказов через интернет-магазин Tele2, также оператор начал сотрудничать с самыми популярными маркетплейсами.

«Доля общих продаж маркетплейсов относительно продаж всех каналов в макрорегионе выросла в 3,5 раза. Мы уверены, что потенциал сотрудничества с онлайн-гипермаркетами огромен, будем и дальше укреплять наши отношения с партнерами. Тем более что определенный процент клиентов уже распробовали онлайн и уже никогда не вернутся в офлайн», — отметил спикер.

В работе с бизнес-абонентами основным приоритетом Tele2 осталось беспрерывное обслуживание клиентов. Почти в два раза выросло подключение услуги «Корпоративная АТС» в Нижнем Новгороде, Кирове и Чувашии. Также большим спросом пользуется услуга «SMS-таргет». Она позволяет таргетно доставлять рекламу абонентам с учетом их возраста, пола, геолокации и других особенностей. Таким образом, сообщение получают именно те клиенты, которым тот или иной продукт может оказаться полезен.

В связи с изменением законодательства и особенностью налогообложения произошла миграция индивидуальных предпринимателей в сегмент самозанятых. Tele2 планирует подготовить отдельные услуги для этой категории пользователей, которые будут запущены в 2022 году.

Пандемия повлияла и на развитие внутреннего туризма. С помощью аналитики big data Tele2 удалось выяснить, что в Поволжье на 62% выросло количество путешествующих по стране клиентов. В Татарстане рост составил 69%, в лидерах также Кировская области и Удмуртия. Чаще всего путешествуют мужчины, а средний возраст туристов 30-40 лет.

С целью анализа текущего положения туриндустрии компаниям в ближайшие месяцы Tele2 запустит первое «коробочное решение» big data — платформу для анализа туристического потока и его портрета. В первую очередь ресурс будет актуален ведомствам и предпринимателям. Пользователи ресурса смогут самостоятельно изучить десятки аналитических отчетов для проверки своих гипотез и принятия верных бизнес-решений.