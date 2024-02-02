Татарстан стал лидером по реализации сельской ипотеки среди регионов России

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В 2023 году по сельской ипотеке татарстанским региональным филиалом Россельхозбанка было выдано 4 млрд рублей, что позволило более 1 000 семей приобрести жилье в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

«Итоги года в очередной раз подтвердили, что сельская ипотека — востребованная среди татарстанцев программа. За 4 года поддержку в размере 11 млрд рублей получили более 4200 семей в Татарстане», — рассказала директор татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова, отметив, что республика стала лидером по реализации программы среди регионов страны.

По данным Росреестра РТ, наибольшую популярность сельская ипотека набрала в Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском районе. Программа реализуется в составе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая была утверждена Правительством по поручению Президента Владимира Путина в 2019 году и, помимо улучшения жилищных условий, направлена на инфраструктурное развитие малых населенных пунктов.