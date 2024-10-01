Татарстан стал лидером по реализации программы «Пушкинская карта»

Татарстан оказался лидером по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом стало известно на церемонии вручения премии за вклад в развитие федерального проекта, которая состоялась в Москве. Об этом сообщает Минкульт РТ.

Республику на мероприятии представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, также на на ней присутствовали директора ведущих учреждений культуры.

Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова, в настоящее время участниками программы являются почти 12 тысяч организаций, а также 10,6 миллиона молодых людей в России. «Это 75% той аудитории, на которую мы рассчитывали для участия в программе, и она растет. По „Пушкинской карте“ сегодня продано 72 млн билетов, и эта цифра тоже всё время растёт», — цитирует ее пресс-служба Правительства России.

Получить «Пушкинскую карту» могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Благодаря ей они могут бесплатно посещать театры, кинозалы, музеи, филармонии и другие учреждения культуры. Номинал карты составляет 5000 рублей. Программа реализуется в рамках национального проекта «Культура».