Татарстан стал лидером по полученным грантам на IT-проекты от ВЭБ.РФ

Татарстан занимает первое место по числу IT-проектов, поддержанных Российским фондом развития информационных технологий (входит в группу ВЭБ.РФ), и объему грантов. Об этом стало известно в ходе стратегической сессии с техологическими компаниями РТ в Казани.

Всего в республике профинансировано 14 таких проектов, а сумма поддержки составила 1,4 млрд рублей при их общей стоимости в 2,5 млрд рублей. Шесть проектов уже запущены и помогают развитию городской экономики, а восемь находятся на стадии реализации, в том числе на крупных предприятиях.

Добиться таких высоких результатов республике удалось благодаря развитию цифровой экосистемы в тесной связке с федеральными институтами развития, уверены в корпорации.

«На сегодняшний день в Татарстане гранты на развитие получили 14 IT-проектов, более 6,5 тыс. представителей МСП воспользовались программой РФРИТ по цифровизации малого и среднего бизнеса, 4 компании при поддержке фонда компенсировали расходы на онлайн-продвижение своих продуктов на общую сумму 2,5 млн рублей. В регионе очень сильное ИТ-сообщество с большим потенциалом по запуску цифровых решений, — отметил генеральный директор РФТИТ Александр Павлов.

По его словам, главная цель фонда — помочь расширить республиканские проекты и вывести на зарубежные рынки. Для этого необходимо предоставить не только грантовую поддержку на разработку и модернизацию отечественных IT-решений, но и помочь довести конкурентоспособную продукцию до дружественных стран.

«В регионе успешно реализована программа цифровизации МСП. В рамках бизнес-миссии мы хотим масштабировать успешный опыт Татарстана», — добавил Павлов.

Один из татарстанских проектов уже смог вырасти до международного уровня — российский электромобиль-гаджет АТОМ. К осени 2023 года было создано 13 экземпляров серийной версии платформы. Завершить ее тестирование запланировано к середине 2024 года. Сам электрокар, как ожидается, сойдет с конвейера в 2025 году, однако уже сейчас он собрал порядка 110 тыс. предзаказов.

«Помощь институтов развития нужна. Мы сейчас становимся резидентами „Сколково“, мы резиденты IT-парка, мы также входим в „межправовую комиссию Россия — Китай“. Наша основная цель — запуститься на отечественном рынке и выйти на международный», — объяснил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко.

Сессия проходит в рамках бизнес-миссии институтов развития ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив. Подобные мероприятия проводятся и в других регионах России. Они нацелены на масштабирование проектов, призванных улучшить состояние экономики и качество жизни в субъекте Федерации. Жители презентуют работы, заявленные на форум «Сильные идеи для нового времени», и региональные бренды — участники конкурса АСИ, Фонда Росконгресс и ВЭБ.РФ «Знай наших».

Ожидается, что сегодня, в заключительный день миссии, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетит научный центр КАМАЗа, испытательный полигон, оценит ход работ на 6-й очереди индустриального парка «Мастер», а также побывает на КВЗ и примет участие в совещании с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме того, в планах Шувалова есть посещение многопрофильного лицея «Перспектива», который был построен при поддержке ВЭБ.РФ.