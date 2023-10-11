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Руc Тат
Экономика 11 октября 2023 20:42

Татарстан стал лидером по объему ввода жилья в ПФО

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Татарстанстат опубликовал данные по стоительству и вводу жилья в Татарстане. За январь — август текущего года республика ввела в эксплуатацию 2,87 млн кв. м жилья, заняв первое место в ПФО.

«Серебро» у Башкортостана с 2 млн кв. м, на третьей строчке расположилась Нижегородская область с показателем 1,4 млн кв. м.

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