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Татарстан стал лидером по объему ввода жилья в ПФО
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Татарстанстат опубликовал данные по стоительству и вводу жилья в Татарстане. За январь — август текущего года республика ввела в эксплуатацию 2,87 млн кв. м жилья, заняв первое место в ПФО.
«Серебро» у Башкортостана с 2 млн кв. м, на третьей строчке расположилась Нижегородская область с показателем 1,4 млн кв. м.
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