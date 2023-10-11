Татарстан стал лидером по объему ввода жилья в ПФО

Татарстанстат опубликовал данные по стоительству и вводу жилья в Татарстане. За январь — август текущего года республика ввела в эксплуатацию 2,87 млн кв. м жилья, заняв первое место в ПФО.

«Серебро» у Башкортостана с 2 млн кв. м, на третьей строчке расположилась Нижегородская область с показателем 1,4 млн кв. м.