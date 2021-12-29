Татарстан стал лидером по числу участников во Всероссийском зачете по финграмотности

Более 36 тыс. татарстанцев прошли Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, республика стала лидером по общему числу участников среди всех регионов России, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Одним из первых сдал зачет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году впервые можно было принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать команду из друзей и коллег – проверить свои знания вместе. Так, в командном зачете соревновались более двух тысяч команд из всей России. Итоговый рейтинг возглавили представители Татарстана, Пермского края, Башкортостана, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областей.

«Татарстанцы показали хороший уровень финансовых знаний – 70% участников из республики успешно справились с заданиями. Кроме того, каждый участник онлайн-зачета получил возможность проанализировать свою работу: по итогам прохождения зачета был доступен список неправильных ответов, персональные рекомендации дополнительных обучающих материалов», –цитирует управляющего Отделением – НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина.

Первый онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован в 2018 году. С тех пор это мероприятие проводится ежегодно. В этом году всего в нем приняли участие более 630 тыс. человек по всей России.

Организаторы зачета – Банк России и Агентство стратегических инициатив.