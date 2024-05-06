Татарстан стал лидером по числу участников форума «Пик возможностей»-2024

Накануне в Нижнем Новгороде стартовал второй Всероссийский форум «Пик возможностей». Его участниками стали 1,5 тысячи представителей сообществ «Росмолодежь.Гранты», сообщает АНО «Татарстан — территория возможностей». Событие продлится до 8 мая.

Татарстанская делегация состоит из 30 человек — экспертов-наставников, победителей конкурсов, сотрудников вузов и представителей молодежных организаций. В этом году республика стала лидером по количеству участников.

«Руководство республики уделяет особое внимание инициативной молодежи и благодаря данной поддержке молодые люди от 14 до 35 лет имеют возможность съездить на все молодежные площадки за счет бюджета республики. После форумов работа с делегатами продолжается, а инициативы и проекты участника форумов поддерживаются и реализуются», — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Поддержку участникам от РТ оказывают Минмолодежи и АНО «Татарстан — территория возможностей». Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова делегации выдается фирменный мерч Татарстана и обеспечивается трансфер до места проведения форумов.

«Пик возможностей» направлен на выстраивание эффективной коммуникации внутри молодежных сообществ, проработку уникальной траектории развития, а также грантовую поддержку проектов и помощь в их реализации.

Событие открывает серию из 43 форумов 2024 года. Его программа разделена на несколько «маршрутов».

В прошлом году 618 молодых татарстанцев приняли участие в 44 форумах и заездах, организованных Федеральным агентством по делам молодежи (25 из линейки форумов федерального агентства). В общей сложности от татарстанцев поступило более 17 тысяч заявок для участия различных мероприятиях.

«Форумы — это отличная возможность для тех, кто не стоит на месте и хочет идти к своей цели: развиваться, достигать и быть всегда на шаг впереди. Участники получают возможность общения с топ-спикерами страны на разные темы, личный контакт и общение. Примечательно, что на форумах также есть возможность выиграть грант на свою идею в размере до 1 млн рублей», — напомнил руководитель АНО «Татарстан — территория возможностей» Камолиддин Бобохонов.

Подробнее о событиях можно узнать в телеграм-канале и сообществе АНО «Татарстан — территория возможностей» во «ВКонтакте».