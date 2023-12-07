Татарстан стал лидером по числу созданных госпабликов в России

Татарстан стал лидером по России по числу действующих государственных пабликов в VK — 6803. Их общее число подписчиков превышает 3 млн. Такие цифры на образовательном форуме в Казани озвучил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Государственными пабликами пользуются 49 млн россиян, а общее число их пользователей составляет около 135 млн, добавил он. Сообщества позволяют гражданам больше узнать о работе органов власти и подведомственных им учреждений.

«Сейчас по объему социально значимой информации они на втором месте после телевидения, а по емкости серверов уступают только „Госуслугам“, — отметил эксперт. — Социальная сфера — самая близкая к жителям. Госпаблики могут быть маленькими, но число людей, которые туда заходят, может быть больше, чем у крупных корпораций и брендов».

Наиболее популярны у россиян сообщества детских садов — их публикации часто набирают больше просмотров, чем число подписчиков. Также в лидерах школы, спортивные организации, учреждения соцобслуживания, здравоохранения и дома культуры. Реже всего пользователи подписываются и просматривают информацию от муниципальных образований, органов региональной власти и учреждений молодежной политики.

Напомним, что вести паблики в соцсетях органы власти, учреждения соцобслуживания, культуры, образования и других сфер с 1 декабря 2022 года обязал Президент России Владимир Путин. «За это время в стране появилась новая профессия — администратор госпабликов. Обучение работе с пабликами по всей стране прошли 128 тысяч админов», — заметил Цепелев.

В Татарстане таких специалистов обучают на площадке федерального методологического центра «Диалог». За время его работы обучение в нем прошли 1244 человека.

Участие в мероприятии, организаторами которого выступили Администрация Раиса РТ и обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы» в Татарстане, стали более 70 администраторов флагманских официальных сообществ учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, молодежной политики и социального обслуживания.