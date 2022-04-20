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Ру Тат
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Экономика
20 апреля 2022  11:00

Татарстан стал лидером среди регионов РФ по числу продолжающих свою работу McDonald’s

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В Татарстане открыты все 29 ресторанов быстрого питания McDonald’s. Об этом говорится в исследовании портала Gogov. 

«Сейчас по франшизе рестораны Макдональдс работают в 22 регионах России. Рестораны открыты и доступны для посетителей», – говорится в исследовании.

Кроме того, в числе лидеров Свердловская область, где продолжают работу все 15 ресторанов, Башкирия (13), а также Новосибирская область (10).

Отмечается, что открытые для посетителей рестораны работают по франшизе: управление осуществляется отечественными предпринимателями, которые и принимают решение о работе или приостановке деятельности. Всего в России свою деятельность продолжают 134 из 855 ресторанов McDonald’s.  

#Татарстан
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